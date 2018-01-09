ملكية للاستثمار تستحوذ على عقار بالرياض بـ95 مليون ريال

أعلنت شركة "مُلكيّة للاستثمار" استحواذ صندوق "مُلكيّة -عقارات الخليج ريت" التابع لها، على حصة 76% من عقار فيفيندا الواقع في حي الهُدا في الرياض، والمكون من 24 فيلا فندقية.

وأوضحت الشركة أن قيمة الاستحواذ تبلغ 95 مليون ريال، تم تمويل 77 مليون ريال منها من خلال تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية .

وذكرت الشركة أنه تم توقيع عقد لتأجير المشروع لمدة 20 عاما، تبدأ بـ11 مليون ريال للسنوات الخمس الأولى، وترتفع 7% كل 5 سنوات.

وقالت الشركة إن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى زيادة الأرباح من العمليات التشغيلية بنسبة 10% سنويا، كما ستؤدي إلى زيادة حجم الصندوق من 600، إلى 677 مليون ريال.