موانئ دبي:خطط لضخ 3 مليارات دولار من الاستثمارات بـ2020

بلغت القيمة السوقية لمجموعة دبي العالمية أكثر من 77 مليار درهم بعد 10 سنوات من إدراجها في بورصة ناسداك دبي.

وتستهدف المجموعة ضخ استثمارات بأكثر من 3.5 مليار دولار في الفرص التجارية عالميا حتى العام 2020.

وذكر رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة سلطان أحمد بن سليم أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة قليل جداً وهو تأثير نفسي فقط، وأن أداء المجموعة لأحجام المناولة أفضل من توقعات مؤسسة Drewry العالمية لاستشارات الشحن البحري.

وتوقع المحللون أن تصل أرباح المجموعة الصافية عن العام الماضي إلى 1.2 مليار دولار.