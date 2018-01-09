اليوم.. صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في مقابلة هاتفية مع "العربية" أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن اليوم الأربعاء 10 يناير 2018.

وأوضح أبا الخيل أنه يجرى تلقي الطلبات باستمرار، والتسجيل مفتوح في أي لحظة أمام الأسر والأفراد، غير أن بعض المستندات تحتاج إلى النظر فيها والتأكد من صحتها وأخذ الإجراء المناسب.

وقال :"هناك من يتم دفع المستحق له بأثر رجعي، وقد وفرنا في حساب المستفيد داخل البوابة الإلكترونية، وحدة تتعلق بتقديم الاعتراض في شروط الأهلية وأخرى تتعلق بتقديم الشكاوى على قيمة الاستحقاق".

وأكد أن الدفعة الثانية لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بقيمة الدفعة الأولى، غير أن التغير يترجم على صعيد زيادة عدد المسجلين أو التغير في حالات المؤهلين، لافتاً إلى أن عدد المستحقين وصل إلى 11 مليونا، منهم نحو 3 ملايين أسرة وحوالي 8 ملايين تابع.

وكان برنامج "حساب المواطن"، قد كشف عن تعامله مع 144,965 مستنداً في مرحلة إثبات الأهلية للمسجلين في البرنامج منذ انطلاقه في فبراير الماضي، مضيفاً أن التعامل مع تلك المستندات سينعكس على حالة الأهلية للمسجلين، وسيتم شمول من يثبت أهليته للاستفادة من البرنامج.

ويستقبل "حساب المواطن" طلبات الاعتراض على قرار عدم الأهلية للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa، حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وستصله رسالة بنتيجة الاعتراض.

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويأتي برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

ورصدت ميزانية السعودية 2018 مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على حساب المواطن، في حدود 32 مليار ريال في عام 2018 كاملاً، وسيصل إجمالي الدعم من البرنامج إلى 60 مليار ريال بحسب ما هو متوقع بحلول 2020.

ويمكن للمسجلين في البرنامج زيارة حساباتهم في الموقع الإلكتروني على الرابط: www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم، أو التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات بشأن البرنامج.