صفقة بين بكين و"ايرباص" بـ18 مليار دولار.. تعرف عليها

المصدر: بكين – أ ف ب

قدمت الصين طلبية لشراء 184 طائرة إيرباص "A320 " لـ13 شركة طيران تسليم 2019-2020، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية في اليوم الأخير من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الصين.

وتشمل الطلبية التي لم يتم الإعلان عنها من قبل خصوصا طراز "ايه 320 نيو"، وقال قصر الإليزيه إنها مجموعة جديدة من الطلبيات.

ولم يتم إعلان قيمة الطلبية لكنها تمثل ما مجمله 18 مليار دولار بحسب سعر القائمة.

وكان ماكرون قد أعلن في وقت سابق أمام صحافيين في بكين "أنها مسألة سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها قريبا، لكن الرئيس الصيني شي جينبينغ أكدها لي" .

وأضاف ماكرون أنه تباحث مع نظيره الصيني في مستقبل مصنّع الطائرات الأوروبي.

وتابع ماكرون :"الرئيس الصيني أكد أن الصين ستحافظ على حجم طلبياتها في السنوات المقبلة وعلى المساواة في حصص الأسواق بين ايرباص وبوينغ. هذا هو الخط الصيني وتم التأكيد عليه بوضوح".

وكانت ايرباص وقعت الثلاثاء في بكين مذكرة تفاهم لزيادة وتيرة إنتاجها لطائرات "ايه 320" في الصين.

يذكر أن الصين هي السوق الثانية في العالم لصناعات الطيران، وتشهد منافسة شبه متساوية بين إيرباص وبوينغ.

ويقول المصنّع الأميركي إن البلاد ستحتاج إلى 7240 طائرة للرحلات التجارية في السنوات العشرين المقبلة من مختلف شركات التصنيع.