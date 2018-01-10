"أكوا باور" تدعو البنوك لطرحها المتوقع بمليار دولار

قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركة ACWA POWER أكوا باور السعودية، وجهت دعوة إلى البنوك الأجنبية والمحلية لتقديم عروضها بشأن إدارة وتنسيق طرحها العام الأولي.

ومن المتوقع أن يسفر هذا الطرح عن تقييم الشركة بما يصل إلى نحو مليار دولار.

يشار إلى أنACWA POWER تعمل في مشاريع الكهرباء والمياه في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وكانت الشركة قد وقعت مؤخرا اتفاقية شراء طاقة مع الحكومة المصرية، لثلاث محطات طاقة شمسية كهروضوئية، بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 160 ميغاواط، وإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 713 مليون ريال.