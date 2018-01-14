أرباح "أسلاك" تتراجع بـ69% لـ25.5 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، إلى 25.57 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة 68.77% ، مقارنة بـ81.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات وبالتالي انخفاض هامش الربحية نتيجة لانخفاض كميات المبيعات والناتج عن ركود المشاريع وشدة المنافسة.

وبلغ صافي المبيعات خلال الفترة الحالية 577 مليون ريال، مقابل 690 مليون ريال بنسبة انخفاض 16% وذلك لانخفاض وضعف الطلب بصفة عامة على مواد البناء.

وبلغ الدخل الشامل للفترة 26.6 مليون ريال مقابل 80.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة انخفاض 67% وذلك لانخفاض وضعف الطلب بصفة عامة على مواد البناء.

وبلغت حقوق المساهمين 522 مليون ريال مقابل 525 مليون ريال لنفس الفترة وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.6% ( لا توجد حقوق أقلية) .