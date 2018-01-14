المتقدمة:نتوقع رفع سعر المنتج إذا لم تنخفض أسعار اللقيم

قال رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، إن البرودة في أميركا وأوروبا ساهمت برفع أسعار اللقيم بشكل غير طبيعي واستثنائي في الربع الرابع، حيث قفزت أسعار غاز البروبان بحدود 43% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.

وتوقع الملحم في حديث خاص لـ"العربية"، ارتفاع أسعار المنتجات في حال عدم تراجع أسعار اللقيم. وتابع: "سنتوقف للصيانة المجدولة في الربع الأول، وستعود الإنتاجية للارتفاع".

وأكد أن سياسة توزيع الأرباح لن تتغير رغم تراجع الأرباح.

وبحسب الأرقام، تراجعت أرباح شركة المتقدمة للبتروكيماويات، إلى 631.12 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة 13.77%، مقارنة بـ731.88 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعند احتساب أرباح الربع الرابع لشركة المتقدمة، فالرقم هو 104 مليون ريال والتراجع يكون 50% عن الربع المماثل من 2016.

وأرجعت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة الجوهرية في تكلفة اللقيم (حيث زادت التكلفة الإجمالية لغاز البروبان بنسبة 38.24% كما زادت تكلفة البروبلين من مصادر خارج الشركة بنسبة 69.62% مقارنة بالعام الماضي).

وأضافت الشركة أن ذلك يأتي بالرغم من الزيادة في العائدات والناتجة من بيع المنتجات النهائية (حيث بلغت نسبة الزيادة 11.46% مقارنة بعام 2016).

وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لقرب انتهاء العمر الافتراضي للمادة المحفزة في مصنع البروبلين فإن عامل التحول والانتاجية قد نتج عنه أيضاً زيادة هامشية في تكلفة الإنتاج.

ويشمل صافي الربح للعام 2017 أيضاً مبلغ 47.61 مليون ريال سعودي عبارة عن حصة أرباح من الاستثمار في أسهم شركة إس كي أدفانسد المحدودة (مقارنة بمبلغ 47.22 مليون ريال سعودي في عام 2016م).

وبلغت إيرادات المبيعات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 2384.54 مليون ريال بارتفاع يعادل 11.46% مقارنة بإيرادات المبيعات لنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ مجموعها 2139.37 مليون ريال.

و بلغ اجمالي الدخل الشامل للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 628.02 مليون ريال بانخفاض يعادل 38.21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ مجموعه 1016.41 مليون ريال.