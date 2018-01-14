"عذيب" تعلن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس مال الشركة البالغ 630,000,000 ريال، بنهاية العام الماضي.

ووصلت خسائر الشركة إلى 316,7 مليون ريال وهو ما يمثل نسبة أكثر من 50% من رأس مال الشركة.

وعزت الشركة تراكم الخسائر إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وتأخر الحصول على الرخصة الموحدة.

يذكر أن مجلس الإدارة سيوصي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بخفض رأس المال و/أو رفعه في حال حصول الشركة على هذه الرخصة.

وعليه سوف تنطبق على الشركة الاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.