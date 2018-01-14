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"KGL" توقع عقداً مع الجيش الأميركي بـ1.4 مليار دولار

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أن شركة كي جي إل " KGL " للخدمات الغذائية، التابعة والمملوكة للمجموعة بنسبة 99%، قد قامت بتوقيع عقد المورد الرئيسي مع وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية بقيمة 1.38 مليار دولار.

وأوضحت "الرابطة" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، أن مبلغ العقد قابل للنقصان لارتباطه باحتياجات ومتطلبات الجيش الأميركي والظروف التشغيلية للعقد.

وبيّنت الشركة، أن العقد يختص بتوفير المواد الغذائية والخدمات المُساندة للجيش الأميركي داخل (الكويت - العراق - الأردن) لمدة 24 شهرا قابلة للزيادة حتى 60 شهرا.

وأفادت الشركة بأنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي للعقد في الوقت الراهن لارتباطه بالظروف التشغيلية للعقد وحجم واحتياجات ومتطلبات الجيش الأميركي طيلة فترة التعاقد.

يذكر أن أجيليتي كانت أكبر مورد للجيش الأميركي في الشرق الأوسط بإمدادات الطعام والغذاء خلال حرب العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 مقابل عقود بلغت قيمتها نحو 8.5 مليار دولار، قبل أن تواجه اتهامات بالاحتيال على الجيش الأميركي في عقود بمليارات الدولارات فيما عدّ انتكاسة كبيرة للشركة الكويتية.

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#شركة رابطة الكويت والخليج, #كي جي إل, #متطلبات الجيش الأميركي, #توفير المواد الغذائية, #إيرام عقد

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