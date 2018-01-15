بلومبرغ: مباحثات لطرح محتمل لـ "إينوك" الإماراتية

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة بترول الإمارات الوطنية ENOC "إينوك" عقدت مباحثات مع البنوك لمناقشة احتمال القيام بطرح أولي لوحدتها الخاصة بتوزيع الوقود في دبي، على غرار طرح مماثل قامت به أدنوك في أبوظبي قبل أسابيع.

وذكرت المصادر أن الطرح الأولي قد يقيّم الشركة بنحو 7 مليارات دولار، إلا أن متحدثا باسم الشركة أكد أنها لا تخطط لطرح أولي في الوقت الحالي، مشيرا إلى قدرتها على توفير التمويل من موارد متعددة.

وكانت أدنوك للتوزيع بأبوظبي التي أدرج سهمها بسوق أبوظبي الشهر الماضي، عند متوسط النطاق السعري 2.50 درهم. وقدرت قمية طرح حصة 10% من أسهم أدنوك بمبلغ 3.1 مليار درهم أو ما يعادل 851 مليون دولار.