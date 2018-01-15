بماذا تعتزم "فورد" استثمار 11 مليار دولار بحلول 2022؟

قال رئيس مجلس إدارة فورد موتور بيل فورد إن الشركة سترفع الاستثمارات المقررة في السيارات الكهربائية كثيرا إلى 11 مليار دولار بحلول 2022، وسيكون لديها 40 سيارة هجين وكهربائية ضمن طرزها.

علماً أن حجم الاستثمارات الجديدة أكبر بكثير من الهدف المعلن من قبل عند4.5 مليار دولار بحلول 2020، بحسب مسؤولين تنفيذيين في فورد، ويشمل تكلفة تطوير تصميمات خاصة بالسيارات الكهربائية.

وسجل الإنفاق على الأعمال الهندسية والأبحاث والتطوير في فورد لعام 2016، وهو أحدث عام تتوافر بياناته بالكامل، 7.3 مليار دولار ارتفاعا من6.7 مليار في 2015.

وقال المسؤولون إن من بين السيارات الأربعين التي تعمل بالكهرباء المقرر إنتاجها بحلول 2022، ستكون هناك 16 سيارة تعمل بالكهرباء فقط والباقي سيارات هجين.

وقال فورد للصحافيين خلال معرض السيارات في ديترويت أمس الأحد "الجميع مقتنع بذلك وسنأخذ السيارات العادية، السيارات الأبرز، ونحولها إلى سيارات تعمل بالكهرباء. إذا أردنا أن نحقق نجاحاً في مجال السيارات الكهربائية فيجب أن تفعل ذلك بسيارات تلقى رواجا بالفعل".

ووضعت كل من جنرال موتورز وتويوتا موتور وفولكسفاغن خططا طموحة بالفعل للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية مع استهداف العملاء المهتمين بالرفاهية أو الأداء أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أو المزايا الثلاث في سيارة واحدة.