خالد الغامدي عضواً منتدباً لمجموعة Mizuho اليابانية

عيّنت مجموعة Mizuho المالية اليابانية ، خالد الغامدي، عضوا منتدبا وعضوا تنفيذيا في مجلس إدارة المجموعة، وأوكلت إليه مهمة توسيع وإدارة أعمال المجموعة في السعودية، في ظل سعيها إلى توسعة نشاطها في المملكة.

وسبق للغامدي أن شغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة GIB Capital في الرياض.

يشار إلى أن مجموعةMizuho لديها رخصة عمل من هيئة السوق المالية في المملكة، وتسعى للحصول على أعمال استشارية تتعلق بعمليات الخصخصة والاندماج المرتقبة.

وتسعى مجموعة Mitsubishi UFJ اليابانية أيضا، إلى توسعة أعمالها في المملكة للاستفادة من عمليات الخصخصة المتوقعة، والمقدرة بثلاث مئة وخمسين مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بحسب تقديرات المجموعة.

يذكر أن كلا من Mizuho وMUFJ ومجموعة Mitsui المالية وقعت كل منهما اتفاقا غير ملزم مع أرامكو السعودية عام 2016 للتعاون في الأعمال.