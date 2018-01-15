شركة تابعة لـ"دريك آند سكل" تتفاوض على عقود بمليار درهم

كشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أن شركة جلف تكنيكال كونستركشن التابعة لها والمتخصصة بأعمال المقاولات العامة تتفاوض على عقود بقيمة مليار درهم لمشروع تطوير "واحة الزاوية" في مدينة العين.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم إلى أن "جلف تكنيكال" فازت ضمن المفاوضات بعقد تنفيذ مشروع نسايم في "واحة الزاوية" بقيمة 250 مليون درهم.

وبموجب العقد الجديد بدأت شركة "جلف تكنيكال كونستركشن" بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع نسايم المكون من 336 فيلاً، 290 فيلا منها مكونة من ثلاث غرف نوم، و46 فيلا بأربع غرف نوم.

وأشارت إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حول عقود إضافية جديدة بقيمة 750 مليون درهم، حيث تدل التقديرات على استكمال المفاوضات خلال النصف الأول من العام 2018.

وكانت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، قد أعلنت في الأسبوع الأول من العام الجديد 2018، عن نجاحها في استكمال إعادة هيكلة ديونها المصرفية العامة في دولة الإمارات.

وقالت إنها توصلت خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى عقد اتفاق مع تسعة بنوك إقليمية ومحلية لإعادة هيكلة وتمويل مبلغ 566 مليون درهم، أي ما يمثل 56% من إجمالي ديونها المصرفية العامة البالغة 1.07 مليار درهم كما في سبتمبر 2017.