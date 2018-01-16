إنهيار كارليون البريطانية وقطر احد أسباب إفلاسها

تنشغل الحكومة البريطانية بمحاولة إيجاد مخرج لأزمة شركة كارليون للإنشاءات بعد أن أصبحت عشرات المشاريع أو الخدمات الحكومية في خطر التوقف بعد انهيار الشركة بسبب نقص التمويل.

في هذا الإطار، كشفت صحيفة "THE GUARDIAN " أن 4 عقود أساسية بينها عقد في قطر كانت وراء إفلاس الشركة.

كانت ثقة بريطانيا كبيرة في شركة "كارليون" حيث عهد إليها بأضخم مشاريع البنية التحتية للدولة.

وساهمت الشركة في إنشاء عدد من المستشفيات، كما ساهمت في بناء وصيانة صالة مطار Heathrow إلى جانب قيامها ببناء شبكة القطار السريع، قبل أن تعلن أمس التصفية الاختيارية بعد أن رفض الدائنون مدها بمزيد من الدعم المالي وعزوف الحكومة عن استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذها.

وضع الشركة بدأ يتزعزع الصيف الماضي عندما أعلنت عن تحذير بشأن أرباحها بعد شطب 845 مليون جنيه، قالت الشركة إن 375 مليونا منها عائدة لثلاثة مشاريع محلية، فيما 470 مليون جنيه تكبدتها بعد انسحابها من أسواق خارجية.

وبحسب صحيفة The Guardian ، فإن الأسباب الرئيسية وراء انهيار كارليون هي 4 عقود لم تتم كما كان مخططا لها بينها عقد كبير في الدوحة لمشروع يتعلق بتحضيرات لاستضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث عملت الشركة عاما كاملا لهذا المشروع دون أن يدفع لها أية أموال، حيث تدين الدوحة للشركة بـ200 مليون جنيه استرليني.

أما المشاريع الثلاثة الأخرى هي مستشفيان ومشروع طرق في اسكتلندا.

وتوظف الشركة 43 ألف موظف بينهم 20 ألفا في بريطانيا. وتقدم الخدمات في مجال الدفاع والتربية إضافة إلى الصحة والنقل.

لكن الحكومة قالت إنها ستستمر بتوفير التمويل لمواصلة الخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين حتى تصفية أصول الشركة وتعهيد مشاريعها لمقاولين آخرين. وتبلغ ديون كارليون 1.5 مليار جنيه استرليني.