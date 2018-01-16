"ساكو" تخطط لإضافة 7 معارض جديدة خلال عامين

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" عن تطبيق خطتها الاستراتيجية للعامين 2019 و2020.

وتهدف الخطة إلى إضافة 7 معارض جديدة في المملكة ودول الخليج خلال العامين المقبلين، ليرتفع عدد المعارض في نهاية عام 2020 إلى أربعين معرضا.

كما ستضيف ساكو أقساما جديدة وتزيد من تنويع المنتجات مع إضافة خدمات جديدة.

وسيتم التركيز على التجارة الإلكترونية، وإضافة قنوات بيع جديدة لتعزيز موقع الشركة في السوق.

وأكدت ساكو أنه سيتم تمويل هذه الاستراتيجية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، إضافة إلى الاستفادة من مصادر التمويل الإسلامية.