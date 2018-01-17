تطوير للمباني تطرح مناقصة بناء 60 مدرسة بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية مناقصة للشركات الخاصة لبناء 60 مدرسة في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

وقالت تطوير للمباني، وهي شركة مملوكة للحكومة تدير مشاريع، إن صاحب العرض الفائز سيحصل على امتياز لتصميم وبناء وصيانة 60 مدرسة في جدة ومكة، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.

يذكر أن السعودية خصصت للعام الحالي الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية، بالتوازي مع إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وبحسب ما أعلنته السعودية عن الميزانية للعام 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي نحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال.