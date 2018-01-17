"رعاية": موافقة مبدئية لتجديد عقد مؤسسة التأمينات

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن حصولها الأربعاء على الموافقة المبدئية لتجديد عقدها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم الخدمات الطبية لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات حصرية اعتباراً من 1 يناير الجاري، لمستشفيات الشركة في مدينة الرياض.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن قيمة التعامل المتوقعة تقارب 300 مليون ريال سنوياً، وأن الأثر المالي لهذا العقد سينعكس خلال العام المالي الحالي وحتى نهاية العقد.

وأفصحت الشركة أنه يوجد مصلحة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا التعامل حيث يمثلها أعضاء مجلس الإدارة، وهم إياد بن عبدالرحمن الحسين، مي بنت محمد الهوشان وأحمد بن عبدالرحمن الحميدان.

وذكرت الشركة أنه سبق وأن تم الحصول على الترخيص للتعامل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 20/04/2017م ولمدة عام، علماً بأنه من المتوقع توقيع العقد خلال الأسبوعين القادمين.