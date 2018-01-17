HSBC: إعلان تفاصيل بيع المطاحن السعودية بالربع الثاني

قالت اتش.اس.بي.سي HSBC العربية السعودية اليوم الأربعاء إنه سيجري الإعلان عن عملية بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ويتولى البنك تقديم المشورة في عملية البيع.

وقال البنك في بيان إن التفاصيل ستشمل الإطار الزمني لتأهيل المستثمرين المحتملين وتدشين عملية البيع بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات المختصة.

وهذا البيع هو أول عملية خصخصة تشرع فيها المملكة في إطار إصلاح اقتصادها.

كانت رويترز قالت في نوفمبر نقلا عن مصادر إن عملية البيع المعقدة وقواعد الملكية الصعبة تثني بعض المستثمرين المحتملين عن تقديم عروض لشراء مطاحن الحبوب التي تملكها الدولة في السعودية.