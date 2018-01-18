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0.2 % حصة متوقعة للبنوك المشاركة في طرح "أرامكو"

المصدر: لندن - رويترز
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قالت مصادر مصرفية وأخرى في قطاع النفط إن بنوك الاستثمار المشاركة في الإدراج المرتقب لشركة أرامكو السعودية وتنفيذه من المتوقع أن تحصل على نسبة على 0.2% من الأموال التي سيتم جمعها.

ومن المرتقب أن يكون إدراج 5% من أسهم عملاق النفط السعودي أكبر طرح عام أولي في التاريخ، إذ يبلغ نحو 5% أمثال الطرح العام الأولي لشركة علي بابا الصينية، صاحبة الرقم القياسي حاليا المسجل في سوق نيويورك في 2014.

وجرى تعيين بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي العالمية للمشاركة كمنسقين دوليين، ومن المتوقع اختيار المزيد من البنوك بالإضافة إلى فريق من المرتبين.

وحصل 35 مصرفا عملت في الطرح العام الأولي لعلي بابا، الذي بلغت قيمته 21.8 مليار دولار، على ما يقدر بنحو 300 مليون دولار وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقال مصدر في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية إن من غير المرجح أن تعكس الرسوم حجم الإصدار.

كلمات دالّة

#أرامكو, #طرح أرامكو, #اقتصاد, #طاقة, #بنوك

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