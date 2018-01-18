طلبية بـ16 مليار دولار من الإماراتية تنقذ خط إنتاج A380

أعلنت طيران الإمارات عن طلب شراء 36 طائرة من طراز A380 من شركة "إيرباص" وذلك في صفقة قيمتها 16 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد مفاوضات عسيرة بين الطرفين، وبعد تصريحات صدرت قبل أيام من إيرباص حذرت فيها بأن عدم استلام طلبية من طيران الإمارات يهدد بإغلاق برنامج تصنيع الطائرة العملاقة A380.

وأشار حينها مدير مبيعات الشركة John Leahy إلى أن الإمارات هي شركة الطيران الوحيدة التي لديها القدرة الكافية لشراء ما يكفي من الطائرات للحفاظ على استمرارية خط إنتاج الـ A380 .

وكانت شركة "إيرباص" قد وقعت الصفقة الأكبر في تاريخها في نوفمبر الماضي، وواحدة من أكبر الصفقات من حيث الحجم في قطاع الطيران، بقيمة تقارب الـ50 مليار دولار.

ووقعت الشركة اتفاقية لبيع 430 طائرة من طراز A320neo إلى اندييغو بارتنرز Indigo Partners الأميركية، التي تستثمر في شركات طيران اقتصادية.

وستقوم اندييغو بارتنرز بتزويد الطائرات إلى 4 شركات منخفضة التكلفة تملك حصصا فيها وهي Frontier Airlines و Volaris وJetSmart وWizz وبتوقيع هذه الصفقة، تتخطى Airbus منافستها Boeing التي كانت متفوقة عليها حتى الآن في حجم الصفقات التي وقعتها خلال معرض دبي للطيران.

ومن شأن هذه الصفقة أيضا أن تصبح أهم إنجازات الرئيس التنفيذي John Leahy قبيل تقاعده، بعد عقود قضاها في Airbus حولها فيها إلى المنافس الأكبر لـ Boeing الأميركية.

ويهدف الاتفاق الذي تصل قيمته إلى 50 مليار دولار إلى بيع طائرات لأربع شركات طيران تملك فيها اندييغو بارتنرز التابعة لبيل فرانك حصصا وهي فرونتير ايرلاينز وفولاريس المكسيكية وجيت سمارت التشيلية وويز اير المجرية.