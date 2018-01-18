الناصر: أرامكو مستعدة للإدراج في النصف الثاني 2018

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، إنه لا يزال من المخطط إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة في النصف الثاني من 2018، لكن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن مكان الإدراج.

وقال الناصر للصحافيين في مقر الشركة "الشركة مستعدة للإدراج في2018 حينما يُتخذ القرار بخصوص مكان الإدراج.

"نريد أن نرى ما إذا كان هناك إدراج في سوق أخرى بالإضافة إلى تداول السعودية. هناك لجنة مشكلة تدرس الأمر والشركة مستعدة للتنفيذ وقتما يُتخذ القرار".

ويمثل بيع حصة تصل إلى 5% من أرامكو السعودية محورا رئيسيا في رؤية المملكة 2030، وهي خطة إصلاح طموحة تهدف لخفض اعتماد اقتصاد السعودية على النفط.

وقال الناصر إن الخطة ما زالت تتضمن إدراج الشركة نفسها بدلا من إنشاء شركة تابعة من أجل الطرح العام الأولي.

من جهة أخرى، وقعت أرامكو السعودية، اتفاقية لتعزيز تقنية تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية بالتكسير الحراري وتسويق هذه المنتجات.

شريكا أرامكو في هذه الاتفاقية هما CB&I الأميركية المختصة بتوفير احتياجات البنى الأساسية في قطاع الطاقة و CLG المختصة بتقنيات المعالجة الكيمياوية.

وتعتبر تقنية تحويل النفط إلى منتجات كيمياوية هي نتيجة جهود مركز البحوث والتطوير في أرامكو الذي حصل على عدد من براءات الاختراع لابتكار هذه التقنية المتطورة.

وكانت أرامكو وقعت مع سابك اتفاقية التصميم الهندسي لمشروع عملاق بقيمة عشرين مليار دولار نهاية العام الماضي، بهدف الاستفادة من أربعمئة ألف برميل من النفط يومياً لإنتاج تسعة ملايين طن من البتروكيماويات سنوياً من خلال هذه التقنية.