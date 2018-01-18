بلومبرغ: "كريم" تجري محادثات مع بنوك لاحتمال طرح عام

كشفت مصادر لبلومبرغ أن شركة "كريم" لخدمات النقل التشاركي تجري محادثات أولية مع بنوك عدة حول طرح عام أولي محتمل للشركة.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم تقييم الشركة بـ1.5 مليار دولار مع طرح أسهم محتمل بداية عام 2019. وأضافت المصادر أنه لم يتم تعيين البنوك التي ستدير الطرح، وأن الشركة قد تقرر عدم المُضي بخيار طرح أسهم الشركة للاكتتاب.

يذكر أن الشركة تم تقييمها بأكثر من مليار دولار عام 2016 عندما جمعت 350 مليون دولار من مستثمرين عالميين منهم شركة Rakuten اليابانية وشركة Daimler الألمانية.

وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبير 2016 عن احتمال طرح أسهمها للعموم في عام 2019.