"آبل" تعتذر وتتعهد بمعالجة مشكلة بطارية iPhone 6

بعد الضجة التي أثارها اعتراف شركة "أبل" بتعمدها إبطاء أداء بعض أجهزتها القديمة، تراجعت الشركة أمام الضغوط وأعلنت عن تحديث جديد لنظام IOS يعالج المشكلة.

وأمام الضغوط التي أعقبت اعتراف آبل بتعمدها إبطاء الأجهزة القديمة، خرج الرئيس التنفيذي لـ "آبل" تيم كوك مبررا ذلك بأن البطاريات القديمة لأجهزة iPhone 6 وiPhone 6s وiPhone 6s Plus لا تتحمل مزايا نظام التشغيل الجديد الذي تم إطلاقه بالتزامن مع آيفون 8 وآيفون x.



ولمعالجة الغضب، قررت آبل إطلاق تحديث لـ IOS من شأنه السماح للمستخدمين الاختيار ما بين تحمّل بطء الهاتف أو التمتع بالسرعة الكاملة، لكن مع احتمال التعرض لإطفاء الهاتف وإعادة تشغيله في أية لحظة بسبب البطارية القديمة.

بالإضافة لذلك، قررت الشركة بيع البطارية الجديدة الأكثر تحملا بسعر منخفض وهو 29 دولارا، إضافة إلى إعطاء المستخدمين اعتبارا من الشهر المقبل وضوحا أكثر حيال صلاحية البطارية.

"نحن نعتذر بشدة لأي شخص اعتقد أن لدينا دوافع أخرى وراء قرار إبطاء الهواتف.." هذا ما قاله تيم كوك...فهل تصدق تبريراته؟