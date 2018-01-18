هل أنت مستعد للنوم 4 أيام تحت الثلج من أجل هذا الحذاء؟

عادة ما نرى مشاهد الازدحام أمام المتاجر من المتسوقين من محبي اقتناء الإصدارات الجديدة لـApple لكن هذه المرة كان للانتظار شكل آخر. حيث انتظر الألمان لساعات طويلة رغم تساقط الثلوج والبرد الشديد في ألمانيا من أجل الحصول على حذاء رياضي. فما الذي يميز هذا الحذاء الذي أنتجته شركة Adidas؟.

ساعات الانتظار كانت للحصول على حذاء رياضي فريد يحمل اسم العلامة التجارية الشهيرة "أديداس" ويشمل على تذكرة مجانية لمدة عام لاستخدام وسائل النقل في برلين. ونجحت "أديداس" في هذه الحملة المميزة في بيع 500 حذاء رياضي خلال الساعات الأولى من افتتاح المتجر.

الآلاف تجمعوا أمام متجرين لأديداس، رغم موجة برد قاسية لشراء إصدار محدود من الأحذية. هناك 500 حذاء فقط، وكل منها يحمل رقما خاصا، ما يؤكد للمستخدمين أنه إصدار محدود.

ما يميز الحذاء الجديد أنه يمنح من يرتديه حق استخدام النقل العام في برلين. وذلك لمدة عام كامل مجاناً كونه يحمل ألوان شركة النقل العام في المدينة.

ولكن للمفارقة، فإن سعر الحذاء يبلغ 180 يورو بينما وصل سعره على ebay إلى 600 يورو.