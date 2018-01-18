"عذيب للاتصالات" توصي بتخفيض رأسمالها 25%

أوصى مجلس إدارة اتحاد "عذيب للاتصالات جو" بتخفيض رأس مال الشركة بـ25% إلى 472.5 مليون ريال، ما يعني أنه سيتم تخفيض سهم لكل أربعة أسهم.



وأرجعت الشركة التخفيض إلى إطفاء الخسائر المتراكمة التي تمثل 50% من رأس المال، الناتجة عن انخفاض الإيرادات وارتفاع تكاليف الربط البيني، بالاضافة إلى تأخر صدور الموافقة على المقابل المالي للرخصة الموحدة.



وأوضحت عذيب في بيانها أنه لا يوجد أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات الشركة المالية.



تجدر الإشارة إلى اتحاد عذيب خفضت رأسمالها في أبريل الماضي بواقع 60%.