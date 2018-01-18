8 بنوك تمنح "السعودية للكهرباء" تمويلا ب2.6 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية تمويل تجسيري دولي مشترك، مدته سنة واحدة اعتباراً من تاريخ التوقيع، بقيمة 2.6 مليار دولار أميركي (أي ما يعادل 9.75 مليار ريال سعودي)، يسدد دفعة واحدة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، أنه تم التمويل بمشاركة 8 بنوك دولية رائدة وهي سيتي بنك، بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي المحدود، بنك أبوظبي الأول، شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية المحدودة (اتش اس بي سي)، بنك ميزوهو المحدود، بنك ناتيكسيس، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، مصرف ستاندرد تشارترد.

وبيّنت أنه تم الحصول على التمويل بدون تقديم أي ضمانات، وبغرض الصرف على أعمال الشركة العامة متضمنة نفقاتها الرأسمالية.