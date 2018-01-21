الاتحاد العقارية تبيع حصتها في إيميكول بنصف مليار درهم

أعلنت مجموعة الاتحاد العقارية الإماراتية، بيع كامل حصتها في شركة "الإمارات ديستريكت كولينج" (إيميكول)، المتخصصة في خدمات تبريد المناطق، لشركة دبي للاستثمار التي تمتلك 50% من أسهم شركة "إيميكول"، مقابل مبلغ نصف مليار درهم إماراتي ما يقارب 137 مليون دولار.

وستقوم "الاتحاد العقارية ش.م.ع" باستثمار الإيرادات المتأتية من هذه الصفقة في تعزيز محفظتها الاستثمارية، وتوسيع عملياتها ومشاريعها التطويرية، ودعم استراتيجيتها التوسعية.

وكانت "الاتحاد" قد تلقت عروضاً عديدة لشراء حصتها من جانب عدد من الشركات المحلية والعالمية، وقامت على إثر ذلك بإخطار شركة "دبي للاستثمار" بنيتها بيع كامل حصتها في الشركة، استناداً إلى النظام الأساسي لشركة "إيميكول"، والذي يعطي الشريك الأولوية لشراء على أية حصص معروضة للبيع.

وأعربت شركة "دبي للاستثمار ش.م.ع" عن رغبتها بالاستحواذ على حصة "الاتحاد العقارية ش.م.ع" البالغة 50% من شركة "إيميكول"، وتم استكمال الإجراءات القانونية النهائية لإتمام الصفقة يوم الخميس 18 يناير الجاري، وبذلك انتقلت حصة "الاتحاد العقارية ش.م.ع" إلى ملكية "دبي للاستثمار ش.م.ع" التي أصبحت بذلك تستحوذ على كامل أسهم شركة "إيميكول".

وفي معرض تعليقه على إتمام الصفقة، قال ناصر بن يوسف، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الاتحاد العقارية" إن العام 2018 يمثل بداية مرحلة جديدة من التطور والنمو في مسيرة الشركة، فبعد أن أنهينا في النصف الثاني من العام الماضي وضع الاستراتيجية التنموية الجديدة للشركة على المدى الطويل، ونجحنا في إطلاق العديد من المشاريع والشركات الجديدة التابعة لنا، يأتي بيع "الاتحاد العقارية" لكامل حصتها في "إيميكول" ليصب في إطار توجهاتنا الاستراتيجية والاستثمارية الجديدة، حيث سنعمل على استثمار الإيرادات المتأتية منها في تعزيز محفظتنا الاستثمارية، وتوسيع عملياتنا ومشاريعنا التطويرية، ودعم الاستراتيجية التنموية للمجموعة".

يعود تاريخ تأسيس شركة "الإمارات ديستريكت كولينج" (إيميكول) ذات المسؤولية المحدودة، إلى العام 2003، وترتكز أعمالها على تزويد خدمات التبريد المركزي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتوزيع ونقل وبيع المياه الباردة المستخدمة في معدّات التبريد، لعملائها من الشركات والأفراد على حد سواء.