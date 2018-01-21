انخفاض أرباح "سدافكو" الفصلية 14% لـ58 مليون ريال

انخفضت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، إلى 210.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2017 بنسبة 8.7%، مقارنة بـ 230.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين تراجعت أرباح الشركة بنسبة 14.2% في الربع الثالث إلى 58.3 مليون ريال، مقارنة بـ 68 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الإنفاق من قبل المستهلكين، بالإضافة للحملات الترويجية والخصومات العالية غير المربحة من المنافسين.

وحقق الربع الحالي مجمل ربح بنسبة 35.6% من صافي المبيعات، مقارنةً بنسبة 38.6% للربع المماثل من العام الماضي وتعتبر نتائج جيدة بالرغم من الزيادة في أسعار المواد الخام الرئيسة. بلغت إيرادات الاستثمار في الودائع من فائض النقد مبلغ 1.6 مليون ريال، كما انخفضت مصاريف الزكاة بمبلغ 4.6 مليون ريال نتيجةً لانخفاض الوعاء الزكوي.

وبلغت مبيعات الربع الثالث مبلغ 420 مليون ريال مقارنة بمبيعات نفس الربع من العام السابق البالغة 436 مليون ريال بنسبة انخفاض 3.7%. كما بلغت مبيعات التسعة أشهر مبلغ 1.314 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 1.357مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 3.2%.

وبلغ إجمالي الربح الشامل للربع الثالث مبلغ 58.1 مليون ريال، مقارنة بأرباح نفس الربع من العام السابق البالغة 69.6 مليون ريال بنسبة انخفاض 16.5% وأرباح الربع السابق البالغة 75 مليون ريال بنسبة انخفاض 22.5%. كما بلغ الربح الشامل لفترة التسعة أشهر مبلغ 210.2 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 235.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 10.8%، الغالبية العظمى من هذا الانخفاض ناتج من تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.