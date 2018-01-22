زيادة رأسمال "أجا" الدوائية لـ150 مليون ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية زيادة رأس مال شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة التابعة لها من 63 مليون ريال ليكون 150 مليون ريال، بنسبة زيادة 138% وذلك لاستكمال تأسيس مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة.

وكشفت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أنه قد تم الوفاء بالزيادة في رأس المال بتحويل التمويل الذي قدمته الشركة الكيميائية السعودية للشركة التابعة حسب المادة 138/ب من نظام الشركات باستخدام الحسابات الجارية بين الشركة الكيميائية السعودية وشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة.

وتملك الشركة الكيميائية 95% من شركة "أجا" ملكية مباشرة و5% ملكية غير مباشرة من خلال الشركة التابعة الأخرى الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري.