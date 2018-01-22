"اليمامة للحديد" تبدأ بتنفيذ مصنعين بـ260 مليون ريال

وافق مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية على البدء في إجراءات تنفيذ مشروعين لمصنعين جديدين هما مشروع تصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية ومشروع تصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة من الرياح وتقدر الاستثمارات الخاصة بهذين المشروعين بحوالي 260 مليون ريال.

وسوف يتم تمويل هذه الاستثمارات من عدة مصادر أولها تمويل ذاتي من الشركة وكذلك عن طريق التقديم على التمويل من صندوق التنمية الصناعية وأخيراً باقتراض من البنوك المحلية.

ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهذه الترتيبات من الدراسات الهندسية التفصيلية وترتيبات التمويل وغيرها خلال الربع الثاني من عام 2018.

وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة وبدايته والتاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي ومدته والتاريخ المتوقع للإنتاج التجاري والجهة المنفذة للمشروع بعد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالمشروع.