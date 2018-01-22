"بلومبيرغ": دانة غاز تقترح خفضا بـ15% على بعض الديون

ذكرت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن المحادثات بين شركة دانة غاز ودائنيها من حملة الصكوك قد توقفت بعد أن اقترحت الشركة خفضا بنسبة 15% على بعض الديون.

وذكرت المصادر أن دانة غاز اقترحت إعادة شراء نحو 200 مليون دولار من الصكوك بسعر 85 سنتا للدولار مع إعادة إصدار باقي الصكوك بمعدل ربح 4% .

ورفض كل من Goldman Sachs و Blackrock هذا العرض مطالبين بمعدل ربح أعلى.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دانة غاز على الخبر.

وتعتبر هذه آخر انتكاسة في نزاع بدأ منذ يونيو الماضي عندما تخلفت دانة عن سداد دفعتين من أرباح لحملة صكوكها بمبلغ 350 مليون دولار والتي استحقت في يونيو وأكتوبر، بحجة أن الصكوك لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وكان مدير شريك غلوبال لتداول الأسهم والسندات وليد الخطيب قد اعتبر في مقابلة سابقة مع "العربية" أن قضية "دانة غاز" مع حملة الصكوك أخذت وقتاً طويلا، وأن الأساس في التقاضي هو بسبب خطأ من دانة غاز لإصدارها مثل هذه الصكوك على مدار السنوات.

وكانت محكمة بريطانية كانت أصدرت حكماً لصالح حملة صكوك "دانة غاز".