الإنشاءات الإماراتية تفوز بعقد هندي بـ327 مليون دولار

قالت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنها فازت بعقد قيمته 327 مليون دولار من مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، لإقامة بنية تحتية بحرية قبالة الساحل الغربي للهند.

وتعرف "الإنشاءات البترولية" بأنها شركة لأعمال الهندسة والتوريدات والبناء مملوكة بحصة أغلبية للشركة القابضة العامة "صناعات" في أبوظبي، وكانت قد فازت بعدة عقود من مؤسسة النفط والغاز الهندية من قبل.

وقالت الشركة في بيان إن العقد يشمل أعمال المسح والتصميم والبناء لخمس منصات آبار نفطية وخطوط أنابيب وكابلات، فضلاً عن خدمات التشغيل في حقل راتنا التابع لمؤسسة النفط والغاز قبالة لساحل الغربي للهند.