جبل عمر: الاندماج مع أم القرى يحمل فائدة للتنمية في مكة

قال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر ياسر الشريف في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن النظرة إيجابية للقطاع العقاري في السعودي لعام 2018، وذلك بسبب تحسن لشهية تمويل المشاريع لدى البنوك والمؤسسات المالية.

وتابع: "بدأنا نرى منتجات تمويلية بالشراكة مع الشركات الاستثمارية لتمويل وابتكار آليات تمويل تتناسب والمشاريع الكبرى، وهذا ما حدث فعلاً مع صندوق الإنماء مكة العقاري و"البلاد" المالية، الأمر الذي سيضخ سيولة لشركة جبل عمر ويحسن النموذج المالي للشركة".

وعن صفقة الاندماج مع شركة "أم القرى"، أكد الشريف أن الاندماج مع "أم القرى" سيحمل فائدة كبرى للتنمية في مكة المكرمة وموسم الحج والعمرة.

وشدد على أهمية الخطوة التي قامت بها شركة "جبل عمر" للتطوير في تعيين شركة "غولدمان ساكس" العربية السعودية كمستشار مالي لدراسة صفقة الاندماج.

وبيّن أن المستشار المالي "غولدمان ساكس" لايزال في إطار أعداد الدراسات اللازمة كافة لعملية التقييم، مؤكداً أن التقييم سيكون ضخماً بحجم الصفقة.

إصدار الصكوك

من جهة أخرى، أشار إلى أن إصدار الصكوك يأتي في إطار تنويع مصادر التمويل وتعزيز رأس المال، منوهاً أن شركة "جبل عمر" هي بصدد إجراء محادثات مع مستثمرين استراتيجيين سواء من المملكة وخارجها بما يتوافق مع التنظيمات، كاشفاً إلى أن "الإقبال ضخم جداً على الصكوك وسنعلن لاحقا عن توقيت الطرح والتسعير".