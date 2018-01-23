لأول مرة .. "زين" السعودية تحقق أرباحاً بـ12 مليون ريال

حققت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" السعودية أرباحاً بـ12 مليون ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بخسائر 979 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع تداول: "بلغ صافي الربح خلال العام الحالي 12 مليون ريال لأول مرة في تاريخ الشركة، مقابل صافي خسارة 979 مليون ريال خلال العام السابق"، ويعود ذلك إلى:

- ارتفاع في إجمالي الإيرادات بمبلغ 379 مليون ريال نتيجة لإجراءات الإدارة الإيجابية وزيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة خاصة منتجات البيانات، مما يعكس ارتفاع هامش الربح من 64% خلال العام السابق إلى 67% خلال العام الحالي.

- انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 133 مليون ريال ويعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع إيرادات البيانات من 34% خلال العام السابق إلى 52% خلال العام الحالي بالإضافة إلى الانخفاض في تكلفة المكالمة الدولية.

- انخفاض في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية.

- انخفاض في مصاريف التوزيع والتسويق بمبلغ 181 مليون ريال مما يعكس المبادرات المستمرة لتحسين التكاليف.