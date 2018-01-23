نمو أرباح شركات الحكومة الصينية 23.5% في 2017

قالت وزارة المالية الصينية إن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 23.5 % في 2017 مقارنة مع العام السابق.

وبلغت الأرباح الإجمالية 2.9 تريليون يوان (453.3 مليار دولار)، في 2017 في حين زادت الإيرادات 13.6 % إلى 52.2 تريليون يوان.



وزادت التزامات شركات الدولة 9.5 % عنها قبل عام إلى 99.72 تريليون يوان في ديسمبر كانون الأول حسبما ذكرت الوزارة.

تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية 10.6%



وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام نهائية من الجمارك الصينية تراجع التجارة الإجمالية للصين مع كوريا الشمالية 10.6 % في 2017 إلى 5.06 مليار دولار.



وتراجعت واردات الصين من كوريا الشمالية 33 % على أساس سنوي في 2017 إلى 1.72 مليار دولار وفقا للبيانات، في حين ارتفعت الصادرات المتجهة إلى كوريا الشمالية 8.2 %لتصل إلى 3.33 مليار دولار.



وبالنسبة لشهر ديسمبر كانون الأول، فقد بلغت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية 257.73 مليون دولار مقارنة مع 287.84 مليون في الشهر السابق بينما سجلت الواردات القادمة من كوريا الشمالية 54.68 مليون دولار مقابل 100.18 مليون في نوفمبر تشرين الثاني.