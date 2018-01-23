"البحري" تستلم "كساب" إحدى ناقلات النفط العملاقة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" أنه تم استلام ناقلة نفط عملاقة جديدة وتم تسميتها "كساب".

وأكدت "البحري"، في بيان على موقع "تداول"، أن الناقلة المستلمة هي إحدى ناقلات النفط العملاقة الخمس الممولة بترتيب من بنك ستاندرد تشارترد وتمويل كل من بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك البلاد، حسب الإعلان المنشور في تداول بتاريخ 30 نوفمبر 2016.

ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لكساب في شهر مارس وأن يظهر الأثر المالي في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري قد وقعت في 7 يناير الجاري على تسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 360 مليون ريال مع بنك البلاد.

وتبلغ مدة التمويل لدى شركة "البحري للبضائع السائبة" 13 عاما، تشمل فترة سماح مدتها 3 سنوات، على أن يتم تسديد التسهيلات على أقساط نصف سنوية.

وستستخدم "البحري للبضائع السائبة" هذه المبالغ في تمويل 80% من تكاليف بناء 4 ناقلات للبضائع السائبة مع شركة هيونداي الكورية للصناعات الثقيلة، والتي وقعت عقود بناء معها في أغسطس الماضي.