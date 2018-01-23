"جبل عمر" تمدد الاتفاقية مع "البلاد المالية" لـ4 أشهر

أعلنت شركة "جبل عمر" للتطوير عن تمديد مذكرة التفاهم مع "البلاد" المالية لمدة 4 أشهر أخرى، بحيث تنتهي في 21/5/2018 بنفس الشروط والأحكام وذلك لإنهاء إجراءات البيع.

وكانت أعلنت شركة جبل عمر للتطوير على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 27/4/2017 وكذلك الإعلان بتاريخ 6/9/2017، عن تمديد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع البلاد المالية (مرخصة من قبل هيئة السوق المالية)، الذراع الاستثمارية لبنك البلاد لغرض بيع 93 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر لصندوق عقاري جاري تأسيسه من قبل شركة البلاد المالية لهذا الغرض.

ومن المتوقع إتمام كافة إجراءات الاستحواذ خلال العام المالي الحالي، وسيكون الأثر المالي إيجابياً على إيرادات الشركة وحقوق المساهمين. مع العلم أنه يوجد أطراف ذو علاقة، وهم على النحو التالي:

- رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز بن محمد إبراهيم السبيعي .

-عضو مجلس الإدارة أنس بن محمد صالح صيرفي.

يذكر أنه تم تطبيق معايير الحوكمة فيما يتعلق بهذه الصفقة.