"جونسون" تسجل خسائر بـ11 مليار دولار بسبب رسوم ضريبية

أعلنت جونسون آند جونسون عن خسائر فصلية كبيرة، إذ جنبت شركة منتجات الرعاية الصحية 13.6 مليار دولار كرسوم مرتبطة بقانون الضرائب الجديد، الذي أقر في ديسمبر كانون الأول.

وبلغ صافي خسائر الشركة 10.71 مليار دولار، أو ما يعادل 3.99 دولار للسهم، في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع أرباح قدرها 3.81 مليار دولار تعادل 1.38 دولار للسهم قبل عام.

وارتفعت المبيعات إلى 20.20 مليار دولار من 18.12 مليار دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر في ديسمبر خفض الضرائب بعد أن وافق على مشروع القانون بصورته النهائية مجلس النواب ووقع عليه الرئيس دونالد ترمب ليصبح قانونا.

ويعد هذا القانون أول إصلاح في أكثر من ثلاثين عاما لنظام الضرائب في الولايات المتحدة، ويتضمن تخفيضات في معدلات ضرائب الشركات والأفراد.

يذكر أن مجلس النواب الأميركي أقر بغالبيته الجمهورية قانون خفض الضرائب الذي وعد به الرئيس دونالد ترمب، وذلك في المرحلة ما قبل الأخيرة.

وأيد 227 نائباً القانون مقابل 203. وصوت جميع الديمقراطيين ضد القانون إضافة إلى 12 جمهورياً.