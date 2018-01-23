"طيران الإمارات" تختار 8 بنوك لإصدار صكوك بمليار دولار

صرحت مصادر لوكالة بلومبرغ، أن طيران الإمارات قد اختارت 8 بنوك لترتيب إصدار صكوك قد تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت المصادر أن قائمة البنوك تشمل HSBC وStandard Chartered وBNP Paribas.

وتضم قائمة البنوك المحلية أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني.

وقال المتحدث باسم "طيران الإمارات" إن الهدف من هذا الإصدار هو تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركة. لتنضم بذلك الناقلة الوطنية إلى قائمة من الشركات التي تسعى لإصدار طروحاتها المقررة من السندات والقروض، قبل الزيادات المرتقبة لأسعار الفائدة الأميركية.