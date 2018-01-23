"كيان" تتكبد خسائر فصلية بـ 220 مليون ريال

تكبدت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات خسائر فصلية بلغت قيمتها 220.3 مليون ريال، في الربع الأخير من 2017، مقابل أرباح 91.57 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل أرباح 381 مليون ريال، في الربع السابق.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن سبب خسائر الربع الرابع انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة توقف معظم مصانع الشركة بسبب الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها، بالإضافة الى ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم خلال هذا الربع.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الرابع من العام الماضي نحو 11.6 مليون ريال، مقابل 350.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع 96.69%، ومقابل أرباح 624.01 مليون ريال، بتراجع 89%.

وخلال 2017، بلغت أرباح كيان 668.17 مليون ريال، مقابل 152.05 مليون ريال، بارتفاع 339.44%.