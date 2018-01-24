إنفسكورب لـ"العربية": بدأنا الاستثمار في بنك سويسري خاص

قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي "إنفسكورب" محمد العارضي، إن الشركة متفائلة لعملياتها في 2018 مع نمو الاقتصاد الأميركي وتدفق الأخبار الجيدة من أوروبا واليونان وشرق الصين التي تسجل نمواً بـ7% وتسجيل الهند نمواً فوق 7%.

وأضاف العارضي خلال لقاء خاص له مع "العربية" على هامش منتدى دافوس أن الشركة مستمرة في تنفيذ الرؤية التي بدأتها قبل سنتين ونصف. وأشار إلى أن الشركة استثمرت في حينها 10 مليارات دولار من الأصول المدارة والآن نقترب من 25 مليار دولار وبنهاية السنة هناك 28 مليار دولار وتهدف في 2020 للوصول إلى 50 مليار دولار ومن ثم نضع استراتيجية ثانية بـ100 مليار دولار.

وأضاف في تصريح خاص أن الشركة استثمرت في بنك سويسري خاص وتنتظر الموافقات الرقابية من بعض الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن عمليات الشركة مستمرة في أميركا بسبب نمو الاقتصاد الأميركي وهو ما يصب في صالح الشركة وأن الاصلاحات الضريبية لها تأثير محدود، غير أن تقليل الضرائب سيضيف من السيولة للشركات وهذا شيء جيد.

وأضاف أن التوزيع المالي للشركة أصبح متوازن بين بكل مناطق العالم وأن استراتيجية الشركة الكاملة لمنتجاتنا تغيرت والقصد وضع نظام عالمي بحيث نستطيع التوزيع في الخليج والولايات المتحدة وأوروبا والشرق ما جعلنا نستثمر كثيراً في الفريق الذي يقوم بذلك.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، فكشف العارضي أن الشركة غير مهتمة بالاستثمار في البتكوين بسبب التذبذب الكبير والقيمة ولكن الأهم هو التقنية في ما وراء العملات الرقمية.