"باتك" تسدد تمويلاً إسلامياً مبكراً بـ145 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية السعودية، الانتهاء من سداد كامل قيمة التمويل الإسلامي الذي كانت قد حصلت عليه في مارس 2015 من البنك الأهلي التجاري بقيمة 145 مليون ريال.

وكانت مدة الاتفاقية أربع سنوات ونصف السنة بهدف تغطية جزء من صفقة الاستحواذ على 95% من حصص الملاك بالشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة امنكو.

وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من عملية السداد خلال فترة سنتين وعشرة أشهر بدلاً من أربع سنوات ونصف السنة طبقاً للفترة المذكورة باتفاقية التمويل، وقد تم إعادة ملكية العقارات التي كانت جزءا من الرهونات المقدمة للبنك لصالح الشركة.