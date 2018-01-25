أمين الناصر: أرامكو جاهزة للإدراج في النصف الثاني

أكد رئيس أرامكو أمين الناصر، أن الشركة تجري مفاوضات مع بنوك حول إمكانية ضمها لترتيب إدراج أسهمها إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرار، مؤكدا أن أرامكو جاهزة للإدراج خلال النصف الثاني من هذا العام، ولكن القرار يعود إلى الحكومة.

وكشف الناصر في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الشركة تنظر للإدراج في السوق السعودي وأسواق أخرى وأن الفريق المشكل من الحكومة للنظر في الإدراج ومكان الإدراج سيراجع كل المعلومات عن أسواق الطرح الأخرى وإمكانية إدراج أرامكو السعودية فيها.

من جهة أخرى، قال الناصر إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع سابك العام الماضي تهدف لتحويل النفط إلى كيماويات بمعدل 45%، مضيفا أن التقنية الجديدة التي تعمل عليها أرامكو مع شركتي CB&I و CLG ستحول ما نسبته 80% من النفط لكيماويات.