ارتفاع أرباح "ينساب" الفصلية 28% لـ780 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" في الربع الرابع من 2017، إلى 779.9 مليون ريال، مقابل 607 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، بنمو 25.48%، ومقابل 644.6 مليون ريال في الربع السابق، بنمو 20.99%.

وقالت ينساب في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وكذلك ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة بالرغم من ارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 779.6 مليون ريال في الربع الرابع مقابل 587.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، بنمو 32.65%.

وخلال 2017 حققت ينساب صافي أرباح بلغت قيمتها 2.37 مليار ريال، مقابل 2.34 مليار ريال، في 2016، بنمو طفيف 1.36%.