ارتفاع أرباح "STC " الفصلية 27% لـ2.6 مليار ريال

ارتفعت أرباح شركة "الاتصالات السعودية" بنسبة 14.3% إلى 10.1 مليار ريال بنهاية العام 2017 مقارنة بـ8.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين ارتفعت أرباح "STC " خلال الربع الرابع بنسبة 27.1% إلى 2.6 مليار ريال مقارنة بملياري ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2017 بمبلغ 566 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1 - انخفاض تكلفة الخدمات بمبلغ 1,081 مليون ريال. علما أن الإيرادات انخفضت خلال الربع الرابع بمبلغ 517 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل بمبلغ 565 مليون ريال مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

2 - انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 549 مليون ريال خلال الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والسبب بشكل رئيسي يعود إلى التالي:

-انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 690 مليون ريال خلال الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 122 مليون ريال.

-ارتفاع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 18 مليون ريال خلال الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

3 - إجمالي خسائر صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى بمبلغ وقدره (30) مليون ريال خلال الربع الرابع مقارنة بمكاسب بمبلغ قدره 512 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق، والسبب بشكل رئيسي يعود الى التالي:

-انخفاض إيرادات التمويل بمبلغ 70 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي قابله ارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 14 مليون ريال.

-مكاسب تحت بند إيرادات/(مصاريف) أخرى، صافي بمبلغ 25 مليون ريال مقارنة بمكاسب بمبلغ قدره 389 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

-تسجيل مبلغ 58 مليون ريال مكاسب الاستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية مقارنة بمكاسب قدرها 122 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

4 - انخفاض مخصص الزكاة والضرائب بمبلغ 15 مليون ريال خلال الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

توزيعات نقدية على المساهمين

من جهة أخرى، أعلنت شركة "الاتصالات السعودية" عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % وبواقع ريال واحد للسهم على المساهمين، عن الربع الرابع من العام 2017.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات تبلغ 2,000 مليون سهم، علماً أن اجمالي المبلغ الموزع 2,000 مليون ريال.