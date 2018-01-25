سهم "سافكو" يتراجع بقوة مع هبوط الأرباح 77%

تراجعت أرباح الأسمدة العربية السعودية "سافكو" في الربع الأخير من العام الماضي بـ77% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 63 مليون ريال.

وقد انخفض سهم سافكو خلال التعاملات بنسبة 2.55%، بعد إعلان النتائج

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، تراجعت الأرباح بـ15% خلال العام الماضي إلى 879 مليون ريال.

وقالت الشركة إن تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة بسبب توقف سافكو4 لتنفيذ مشروع الاعتمادية لمصنع الأمونيا وسافكو 5 لعمل الصيانة الدورية المجدولة.

وأشارت إلى أن تراجع الأرباح يعود كذلك إلى ارتفاع في بعض بنود التكاليف الثابتة والمتغيرة بالإضافة الى ارتفاع بند الاستهلاكات والإطفاءات بسبب إطفاء ارصدة تكاليف الصيانة المجدولة، وذلك مقابل ارتفع متوسط أسعار البيع لمادة اليوريا.

وكشفت بيانات الشركة خلال عام 2017 تراجع صافي الربح بنسبة 15.2% إلى 878.63 مليون ريال، مقابل صافي 1.04 مليار ريال خلال عام 2016.

وكانت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من 2017، قد أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 1.18%، إلى 188.42 مليون ريال، مقابل 186.22 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.