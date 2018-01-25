هيونداي موتور تحقق ارتفاعا بـ3% في أرباح الربع الرابع

حققت هيونداي موتور ارتفاعاً ضئيلاً بلغ 3% في صافي الربح الفصلي لكنها سجلت خامس انخفاض على التوالي في الأرباح السنوية في الوقت الذي تسبب فيه ارتفاع قيمة العملة المحلية وضعف المبيعات في الولايات المتحدة والصين في تآكل أرباح شركة السيارات في 2017.

وفي حين أن هذه أول زيادة في الربح الفصلي في أربع سنوات فإن المحللين كانوا يتوقعونها بالنظر إلى انخفاض رقم فترة المقارنة قبل عام. وانخفضت الأرباح التشغيلية لهيونداي في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر كانون الأول 2017 بنسبة 25%.

وهبطت أسهم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية 1.6%.

وواجهت مبيعات الشركة في أسواقها الرئيسية صعوبات بسبب تأخر استجابتها على نمو الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وحققت هيونداي، خامس أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم مع شركتها التابعة كيا موتورز، صافي ربح قدره 1.03 تريليون وون، ما يعادل 971.61 مليون دولار في الربع الأخير من العام المنتهي في ديسمبر كانون الأول بما يتماشى مع متوسط توقعات المحللين البالغ 1.09 تريليون وون وفقاً لاستطلاع شمل 21 محللا أجرته رويترز.

وتراجعت مبيعات الشركة 0.2% إلى 24.5 تريليون وون.

وبالنسبة لعام 2017، فقد انخفض صافي ربح الشركة إلى أدنى مستوى منذ 2010 على الأقل بعد أن واجهت المبيعات في الصين انتكاسات كبيرة بسبب خلاف دبلوماسي بين كوريا الجنوبية وبكين فيما يتعلق بقرار سول نشر نظام دفاع أميركي مضاد للصواريخ.