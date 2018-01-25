"سابك" تشتري 24.99% من أسهم"Clariant AG" السويسرية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن أنها اشترت اليوم الخميس 25 يناير 2018 أسهمًا في شركة (Clariant AG) السويسرية من شركة (40North) و (Corvex Management)، والتي تقدر نسبتها بـ 24.99% من إجمالي أسهم الشركة.

وقالت "سابك" في بيان لها على "تداول"، إن ذلك تم عن طريق تمويل من البنوك الخارجية، مبينة أن مبلغ الشراء لا يتجاوز 10% من صافي أصولها وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مدققة.



وأوضحت أن نشاط شركة (Clariant AG) السويسرية يتمثل في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة ذات العلاقة بالمحفزات والموارد الطبيعية والتغليف، مبينة أن الشركة تمتلك 80 مصنعاً يبلغ مجموع إنتاجها 4 ملايين طن متري في السنة.



وأضافت أن هذه الصفقة تأتي ضمن منهجيتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تنويع منتجاتها وتقديم حلول مبتكرة لزبائنها.



وأشارت إلى أن هذه الصفقة تخضع للإجراءات النظامية الواجب اتباعها، مبينة أن الأثر المالي سيظهر على النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول لعام 2018.