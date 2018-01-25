STC للعربية: قررنا ضخ استثمارات ضخمة بالخدمات الرقمية

شدد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية " STC " خالد البياري على ضرورة أن تحدد كل شركة اتصالات نقاط القوة لديها، فيما يخص الربط الرقمي، والأصول وقاعدة العملاء.

ولفت في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات منتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، إلى أن متطلبات العميل أصبحت مختلفة وتتطلب استثمارات ضخمة.

وكشف البياري أن شركة " STC " قررت توسيع مروحة استثماراتها في الشبكات سواء في الجوال أو الشبكات الفيبر، إلى ضخ استثمارات ضخمة أيضاً هذا العام بالخدمات الرقمية وتقنية المعلومات وبعض الخدمات المالية الرقمية.

من جهة أخرى، أشار البياري إلى قفزة في عوائد قطاع الأعمال بالاتصالات السعودية من 5.5 مليار ريال في العام 2014 – 2015 إلى 10 مليارات ريال حالياً.

وأكد البياري، أن صندوق رأس المال الجريء الذي أطلقته الشركة قبل 4 سنوات، كان برأسمال 50 مليون دولار، واليوم تضاعفت قيمته 10 مرات إلى 500 مليون دولار، وهو سيركز على الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية الواعدة.

وأشار البياري إلى أن التوجه يكمن بالاستثمار في الشركات الناشئة STARTUPS، خصوصاً في السعودية، مع إمكانية توسعة التواجد والاستثمارات خارج المملكة وفي المنطقة.