أرباح الشركات الصناعية الصينية ترتفع 10.8% في ديسمبر

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم الجمعة، إن الأرباح التي حققتها الشركات الصناعية في البلاد ارتفعت 10.8% على أساس سنوي إلى 824.16 مليار يوان، ما يعادل 130.41 مليار دولار في ديسمبر.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات على موقعه الإلكتروني أن الأرباح الصناعية زادت 21% على أساس سنوي في عام 2017 إلى 7.519 تريليون يوان مقارنة مع زيادة نسبتها 21.9% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني.

وزادت مطلوبات الشركات الصناعية الصينية 5.7% على أساس سنوي في نهاية 2017 مقارنة مع ارتفاع نسبته 6.3% في نهاية نوفمبر.

وتغطي البيانات الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية من عملياتها الأساسية 20 مليون يوان.